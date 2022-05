Pordenone. Ciriani: grazie Casellati per visita, è riconoscimento importanza della città e del territorio

“Ringrazio il presidente del Senato Casellati per aver accolto il mio invito e dell’Amministrazione comunale a recarsi a Pordenone in visita istituzionale. Per la nostra città rappresenta un evento molto significativo e molto importante, credo sia la prima volta che la seconda carica dello Stato è ospite del nostro territorio; ma oltre a questo ritengo che la presenza di Casellati in questo momento -dopo la fine della pandemia e in una fase storica per alcuni aspetti drammatica- sia un segnale di grande attenzione e considerazione che viene dato a Pordenone e alla provincia che spesso si sono sentite ingiustamente sottovalutate. Il presidente avrà l’occasione non solo di incontrare le Istituzioni politiche ed economiche, ma anche di verificare la ricchezza del patrimonio culturale e del volontariato che sono per noi motivo di orgoglio. Al CRO di Aviano e all’azienda Cimolai potrà domani incontrare alcune delle nostre eccellenze nel campo della ricerca scientifica e dell’imprenditoria”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Luca Ciriani.

