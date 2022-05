Superbonus, Ciaburro: Estensione SOA a settore privato ennesima follia

“L’introduzione della certificazione SOA, a partire da gennaio 2023, anche al settore privato nell’ambito edilizio del Superbonus 110% rappresenta l’ennesimo colpo al cuore per un comparto che vive ormai di sole incertezze. Questa ulteriore complicazione normativa rischia infatti di tagliare fuori circa l’80% delle imprese edili: molte imprese piccole infatti non dispongono della certificazione poiché richiede moltissimi passaggi burocratici e numerose incombenze gestionali. In questo modo si mortifica la qualità del lavoro delle nostre piccole medie imprese, comunicando un messaggio sbagliato e nemico della crescita economica. Con l’emanazione del nuovo decreto aiuti in Gazzetta Ufficiale, sarà mia premura lottare in sede emendativa alla Camera per riportare la normalità in questa sempre più folle giungla che è il Superbonus 110%.”

Lo dichiara in una nota Monica Ciaburro, deputato di Fratelli d’Italia.