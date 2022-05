Bologna, Bignami: Da estremisti sinistra ennesima aggressione a giovani di destra (video)

“Ancora una volta a Bologna i giovani di Destra sono rimasti vittime di violenza politica da parte di estremisti di sinistra che, nella notte di giovedì, hanno aggredito i nostri ragazzi all’esito del risultato elettorale universitario che ha visto l’importante successo della Destra universitaria. Diversi nostri giovani, accerchiati da decine di facinorosi, hanno riportato contusioni che hanno comportato l’intervento di mezzi di soccorso oltre che di numerose pattuglie dei Carabinieri prontamente accorse sul posto. Ringraziamo le Forze dell’Ordine per la professionalità dimostrata e confidiamo che le Autorità competenti individuino e perseguano senza indugio i responsabili per rimuovere qualsiasi senso di impunità che attorniano l’azione di costoro. Quanto accaduto non è infatti che l’ennesimo scalino di una escalation in cui movimenti di sinistra si sentono legittimati a compiere azioni violente e illegali facendosi forti della compiacenza di forze politiche che governano la città anche grazie al loro sostegno. Questo è un legame che va reciso nell’interesse di Bologna. Esprimo solidarietà e la mia vicinanza ai giovani aggrediti”.

Così, in una nota, Galeazzo Bignami, deputato di Fratelli d’Italia.

