Bologna, Frassinetti: violenze contro studenti di destra in Università. Il ministro Messa intervenga

“Ieri all’Università di Bologna è accaduto un fatto grave che ha riportato indietro le lancette del tempo. C’è stata un’aggressione da parte di estremisti di sinistra dei collettivi contro gli studenti di destra, reduci da un successo nelle elezioni universitarie d’Ateneo. Solo l’immediato intervento delle Forze dell’Ordine ha scongiurato il degenerare della situazione. Chiedo al ministro Cristina Messa che intervenga subito affinché i violenti siano isolati e le università non si trasformino in terreno di scontro come purtroppo è avvenuto in passato. L’avanzata dei giovani di destra nelle elezioni universitarie non si fermerà certo con la violenza, nessuno si illuda”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Paola Frassinetti, vicepresidente della commissione Cultura e Istruzione della Camera nonché responsabile Università FdI.

