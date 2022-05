Giornata mondiale delle api, Deidda-Porcu: Tuteliamo un patrimonio inestimabile; FdI lancia campagna nei comuni

“Oggi, 20 maggio, si celebra la Giornata mondiale delle Api. Questo insetto – che per alcuni può sembrare insignificante e pericoloso – in realtà, è fondamentale per la sopravvivenza dell’intero ecosistema. Dall’attività dell’impollinazione dipende, infatti, la maggior parte della produzione mondiale di cibo. È necessario sensibilizzare sul tema e promuovere azioni concrete volte a tutelare questo patrimonio sempre più trascurato. Come Fratelli d’Italia, grazie al collega Luca De Carlo, lanciamo ai nostri dirigenti ed amministratori locali, una campagna contenente dei punti da attuare in una mozione per ribadire l’importanza delle Api”, lo dichiarano in una nota congiunta il deputato di FdI, Salvatore Deidda, e il coordinatore provinciale di Cagliari, Marco Porcu

