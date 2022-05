Settimo San Pietro, Deidda: Solidarietà a carabiniere ferito a morsi da un operaio nigeriano

“Esprimo solidarietà e auguro una pronta guarigione al Carabiniere della Radiomobile di Quartu, aggredito a morsi da un operaio nigeriano. Noi di Fratelli d’Italia, da sempre, ci battiamo affinché vengano forniti ai nostri uomini e donne in divisa che, ogni giorno, rischiano la propria vita per difendere la nostra, gli strumenti adeguati per compiere in piena sicurezza il proprio lavoro come il taser e la body-cam. Per il violento aggressore non ci possono essere attenuanti. Deve essere rimpatriato nel suo paese d’origine e scontare li la sua pena”, lo dichiara Salvatore Deidda, deputato di FdI e Capogruppo in Commissione Difesa

