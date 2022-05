Università, Donzelli: Ministro liberi aule occupate da estremisti

“Ancora una volta giovani di destra accerchiati e aggrediti con la ‘colpa’ di aver preso troppi voti alle elezioni universitarie: un nuovo grave atto di violenza è avvenuto a Bologna ai danni dei ragazzi di Azione Universitaria. Alle vittime di questo vile gesto va la nostra solidarietà e il nostro pieno sostegno, chiediamo a tutte le forze politiche una ferma condanna per quanto accaduto. Non è accettabile che le Università, pagate per di più con i soldi dei contribuenti, consentano a facinorosi di sinistra di occupare aule che dovrebbero essere adibite allo studio e che vengono invece utilizzate come basi in cui vengono preparate e fomentate queste gravi forme di intolleranza. Per questo chiediamo al Ministro Messa un intervento per liberare le aule occupate dai collettivi e dalla sinistra estrema”.

Lo afferma in una nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.