“Sono giorni di grande apprensione per la vicenda della famiglia Langone, rapita in Mali. Rivolgo un pensiero ai loro cari in questo delicato momento e confido che le autorità italiane stiano già facendo il possibile per rintracciare i nostri connazionali. Pretendano massima collaborazione dalle istituzioni locali”.



Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.