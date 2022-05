Rdc, Zucconi: Garavaglia ne chieda la sospensione anzichè proporre ingresso immigrati

“Il ministro Garavaglia anziché proporre l’ingresso di migliaia di nuovi immigrati dovrebbe invitare la Lega a sostenere anche in Aula le proposte di Fratelli d’Italia che chiedono la sospensione del Reddito di cittadinanza per chi può essere occupato nel turismo e in agricoltura. Gli imprenditori sono in difficoltà per la mancanza di personale causato proprio da quel provvedimento assistenzialista che la stessa Lega purtroppo ha votato. Da parte sua, Fratelli d’Italia continuera’ a difendere anche le 30mila imprese balneari che con il loro lavoro hanno qualificato e valorizzato le nostre coste. Se i nostri alleati hanno deciso di cambiare idea su diversi punti, lo ritengo legittimo seppur non condivisibile, specie se tentano di rivolgere accuse a chi mantiene con coerenza una posizione chiara come quella tenuta da Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia”.

Lo dichiara Riccardo Zucconi, deputato e capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Attività Produttive.