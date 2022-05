Carceri, Delmastro: Siamo al tragicomico con Cartabia che investe per casette dell’amore

“Arrivano i primi investimenti del Ministro Cartabia sul pianeta carcere e sull’edilizia carceraria! Si mette mano alla videosorveglianza? Si garantisce il taser a uomini e donne della polizia penitenziaria? Si costruiscono nuovi istituti? No! Cartabia investe 28 milioni di euro per le casette dell’amore per le relazioni sentimentali e sessuali. Siamo oltre il tragicomico! A ciò si aggiunga che sono riservate ai soli detenuti mafiosi in regime di carcere duro, cioè quelli che non dovrebbero avere contatti con l’esterno per la loro pericolosità sociale. La sessualità del mafioso, assicurata anche per defatiganti 24 ore consecutive, per il governo dei migliori evidentemente riveste carattere di maggiore urgenza rispetto alla sicurezza degli agenti di polizia penitenziaria. Il M5Stelle aveva promesso una Italia a 5Stelle, per ora sta realizzando un carcere a sessualità a 5 Stelle”.

Lo dichiara Andrea Delmastro, deputato e responsabile Giustizia di Fratelli d’Italia.