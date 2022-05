Appalti, Foti: Votiamo contro legge delega che non rispetta il Parlamento

“Fratelli d’Italia voterà contro questa legge delega che vede abbinate e del tutto ignorate ben sei proposte di iniziativa parlamentare e una della Regione Basilicata. Questa legge in materia di contratti pubblici, interessa migliaia di imprese, di stazioni appaltanti e soprattutto milioni di cittadini che attendono l’avvio di opere pubbliche bloccate da anni. Un intervento del Governo in una materia che è del Parlamento dovrebbe quantomeno avere l’attenzione a quelle che sono le proposte del Parlamento per recepirle nell’atto di delega. Invece, tra gli obiettivi del tutto disattesi da questa legge sono enunciati adeguamenti al diritto europeo e ai principi espressi dalla Corte Costituzionale, oltre all’avvio da parte dell’Unione Europea delle procedure di infrazione. Ne è la riprova che molti degli ordini del giorno accolti dal Governo recepiscono detta omissione. Quale è la posizione di questa maggioranza sull’Autorità Anticorruzione? Limitata nei poteri dal Conte 1, leggermente modificata Conte 2 , oggi oggetto di delega in bianco al Governo. Insomma, una legge delega che, come in passato, servirà a produrre decreti pessimi e non sarà di alcun aiuto per le imprese e per superare il gap infrastrutturale che ci divide dagli altri paesi europei”.

Lo dichiara in Aula Tommaso Foti, vice presidente vicario di Fratelli d’Italia.

Condividi