FdI e Azione Studentesca: Basta indottrinamento gender nelle scuole

“Dopo la giornata sull’omofobia imposta nelle scuole con una discutibile circolare sulla quale abbiamo presentato un’interrogazione, continuiamo ad essere preoccupati per il coinvolgimento di bambini ed adolescenti in tematiche come quelle dell’ideologia gender che generano solo confusione e senso di insicurezza”. Lo afferma il deputato di Fratelli d’Italia e responsabile dipartimento istruzione di FdI, Paola Frassinetti.

“In una scuola superiore di Padova – aggiunge Anthony La Mantia, Presidente nazionale di Azione Studentesca, movimento studentesco di FdI – è stata imposta l’ennesima lezione gender: una follia ed una perdita di tempo, considerando che siamo a meno di un mese dalla maturità. La questione dell’identità fluida nelle scuole, le cui conferenze e dibattiti vengono promossi nel nome della sensibilizzazione, è in realtà l’altra faccia della dittatura del politicamente corretto. Continueremo a batterci perchè i ragazzi non vengano privati della loro libertà di pensiero e perchè tali manovre persuasive non intacchino i reali problemi che sono le priorità di un sistema scolastico allo sbando”.