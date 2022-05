Ue, Fitto: presentata interrogazione per garantire pari opportunità di accesso al mercato del lavoro ai pazienti diabetici

“Ho presentato, insieme ai colleghi della delegazione italiana di Fratelli d’Italia, un’interrogazione alla Commissione europea per chiedere quali iniziative ha intenzione di adottare in merito alle persone affette dalla malattia del diabete, alle quali in base alle legislazioni nazionali viene negata la possibilità di entrare, per esempio, nell’Esercito, nella Polizia, nell’Aviazione civile e nella Marina mercantile o di avere la patente di guida alle stesse condizioni dei loro concittadini”. Così in una nota il copresidente del gruppo Ecr-FdI al Parlamento europeo Raffaele Fitto.

“Attualmente in Europa sono circa 60 milioni le persone affette da questa malattia e il dato è cresciuto negli ultimi decenni. Ma negli ultimi anni, in virtù dei recenti progressi in ambito scientifico e tecnologico, come ad esempio dispositivi medici per controllare i livelli di zucchero nel sangue, solo alcuni Stati membri stanno adottando provvedimenti legislativi per garantire pari opportunità d’accesso al mercato del lavoro ai pazienti diabetici. Abbiamo, quindi, chiesto alla Commissione se non ritenga sia il caso di porre in essere campagne di sensibilizzazione e di informazione sul diabete e di intensificare lo scambio di buone pratiche tra gli Stati membri a riguardo. Infine, abbiamo chiesto alla Commissione come intenda affrontare questo importante problema al fine di tutelare e garantire pari opportunità d’accesso al mercato del lavoro ai pazienti diabetici”.

Condividi