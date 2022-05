Berlinguer, Foti: Dietro l’omaggio di Almirante stile e rapporti da ammirare (video)

“Enrico Berlinguer è stato uno degli ultimi capi del Partito Comunista più grande dell’Occidente. Nella sua figura possiamo trovare la fiera determinazione di idee che non abbiamo mai condiviso, ma che ha sempre rappresentato con orgoglio e che tende ad emozionare anche quanti non lo avevano mai votato. In un’epoca in cui le idee avevano una contrapposizione ben più forte di quella di oggi, l’allora segretario del Movimento Sociale Italiano, Giorgio Almirante, andò in fila alle Botteghe Oscure a rendere omaggio a quello che era stato il suo più sincero e grande avversario politico. Dietro quel gesto non c’è soltanto una questione umana, ma anche una questione di stile e rapporti che oggi dopo tanti anni dobbiamo ammirare”.

Così il deputato di Fratelli d’Italia, Tommaso Foti, in Aula per ricordare la figura di Enrico Berlinguer a cento anni dalla nascita.

