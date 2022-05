Bolkestein. Lollobrigida-Zucconi: Da Governo no certezze per balneari, attendere consulta

“Mentre si attende ancora la pronuncia della Corte Costituzionale sull’ammissibilità del ricorso presentato da Fratelli d’Italia alla decisione del Consiglio di Stato, per fermare le sentenze di novembre 2021 e gli effetti devastanti che l’errata applicazione della direttiva europea Bolkestein avrebbe per i balneari, il governo Draghi prosegue con la politica degli annunci e delle promesse senza dare certezze al comparto. Il testo dell’emendamento di maggioranza al ddl Concorrenza, proposta che dovrebbe prorogare di uno o due anni le concessioni in quei Comuni impossibilitati a procedere con la messa a gara delle spiagge dal 2024, è ancora fantasma. FDI ribadisce il suo no all’ipotesi di svendita di un bene prezioso, come imposto dal Consiglio di Stato e in ossequio alla Bolkestein. È assurdo che le forze politiche che sostengono questo esecutivo accettino l’esproprio di fatto di 30mila aziende italiane e continuino a non tutelare imprese, lavoratori e famiglie che in questo settore hanno investito le proprie risorse creando ricchezza per la nostra Nazione. Questo è il governo dei migliori solo nel difendere gli interessi degli altri”.

Lo dichiarano il presidente dei deputati di Fratelli d’Italia, Francesco Lollobrigida, e il capogruppo di FDI in commissione Attività Produttive e Turismo della Camera, Riccardo Zucconi.