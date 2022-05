Carburanti, De Toma: Finalmente convocato tavolo operativo come da noi richiesto

“Con il passaggio delle competenze in materia di energia al Ministero della Transizione Ecologica, oggi è finalmente stato convocato un Tavolo operativo per la razionalizzazione rete dei carburanti e si è data così concretezza alle richieste di Fratelli d’Italia e a quelle degli operatori. Questo tema, già oggetto di una mia risoluzione del 2019 e approvato da tutti i gruppi parlamentari, purtroppo non è stato sufficientemente considerato dai precedenti ministri dello Sviluppo Economico con uno stallo che ha causato non poche difficoltà al settore della distribuzione. Adesso, ci attendiamo che il tavolo non sia solo un luogo di confronto ma che rappresenti anche un momento di concertazione concreta sulle misure da attuare nell’immediato al fine di avviare realmente una riconversione e ristrutturazione della rete carburanti italiana, in una prospettiva di sostenibilità energetica del Paese e di programmazione per gli oltre 22 mila operatori presenti in Italia”.

Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Massimiliano De Toma.

