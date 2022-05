Sicurezza, Prisco: Prioritario il rafforzamento organici

“Fratelli d’Italia da sempre considera prioritario il rafforzamento degli organici dedicati alla sicurezza e al soccorso pubblico degli italiani e della Nazione, anche viste le gravi carenze di personale dovute ai tagli alla spesa imposti dai governi che si sono succeduti. Si fa sempre più urgente, poi, la necessità di coprire sia il turnover che il gap assunzionale degli ultimi anni, soprattutto alla luce dei prossimi consistenti pensionamenti. È altrettanto necessario, infine, prestare ascolto alle richieste del sindacato e dare alle nostre Forze dell’Ordine non solo risorse strumentali adeguate, ma anche regole d’ingaggio chiare. Per FdI la sicurezza nazionale è tra le priorità e le donne e gli uomini in divisa non meritano di essere trattati in questo modo”.

Lo dichiara, in una nota, il deputato e responsabile del dipartimento Forze dell’Ordine di Fratelli d’Italia, Emanuele Prisco, intervenuto a nome di FdI al Congresso nazionale del sindacato della Polizia di Stato SIULP della Provincia di Roma.

