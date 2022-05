Ucraina, FdI: Grillismo è commedia nauseante che allontana Italia da cancellerie europee (video)

“Con un funambolismo retorico di scarso effetto, il ministro D’Incà non ha risposto alla domanda di Fratelli d’Italia sull’atteggiamento del partito di governo Movimento 5 Stelle circa il conflitto in Ucraina. Da una parte il segretario Conte strizza l’occhio ai pacifisti italiani e chiede di non inviare più armi, dall’altra c’è il ministro degli Esteri Di Maio, dello stesso partito, chiede di inviare altre armi. Forse i due parlano tramite un facilitatore. Fratelli d’Italia vuole sapere se l’esecutivo ha intenzione di inviare armi per la legittima difesa. Dal grillismo di piazza e di governo al grillismo di “armi sì” e “armi no” è la solita commedia nauseante, già vista e che ha stancato gli elettori e allontana l’Italia dalle cancellerie europee”.

Così in Aula i deputati di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli e Andrea Delmastro durante il Question Time alla presenza del ministro D’Incà.

