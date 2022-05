Ue, Berlato: difendiamo i nostri agricoltori in Europa

“La guerra in Ucraina ha fatto emergere con molta urgenza i problemi di cui già soffriva la nostra agricoltura. Due crisi consecutive, la prima legata all’emergenza sanitaria e la seconda legata al conflitto, rendono i provvedimenti di supporto agli agricoltori non più prorogabili”. Così in una nota l’eurodeputato di Fratelli d’Italia- Ecr Sergio Berlato. “Stanno aumentando i prezzi delle materie prime, in molta parte per ragioni di carattere speculativo. La guerra sta provocando reazioni a catena nel settore agro alimentare legate sia ad un aumento dei costi delle materie prime che ad una enorme difficoltà di circolazione di sostanze essenziali come il grano. In Europa saremo in prima linea per difendere i nostri agricoltori e i consumatori. Dobbiamo permettere agli agricoltori di aumentare le loro produzioni, dobbiamo rendere l’Europa indipendente sul piano degli approvvigionamenti alimentari. Dobbiamo utilizzare gli strumenti che ci offre la PAC senza pero’ oberare gli imprenditori agricoli con vincoli e formalità. Faremo di tutto per fare i modo che i fondi stanziati per il PNRR siano volti a favore dell’agricoltura”.

Condividi