“Se una cosa difficile ti sembra facile vuol dire che non hai capito niente”. In questa frase la grande lezione politica di Ciriaco De Mita: in politica mai facili entusiasmi e poco impegno. Ma serietà e competenza sempre. La sua passione e la sua dedizione ci mancheranno”. Così su Twitter il copresidente del gruppo Ecr-FdI al Parlamento europeo Raffaele Fitto.

