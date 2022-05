Nutriscore. De Carlo: grazie a FdI scoperte vere finalità: omologazione produzioni agricole ed eliminare nostre eccellenze

“Il ministro dell’Agricoltura ceco riconosce il buon lavoro dell’Italia sul Nustriscore. Argomento che, ricordo, ha trovato spazio in Parlamento solo grazie al lavoro di FdI, che ha piu’ volte sollecitato il dibattito per smascherare le vere finalita’ di questo strumento, ovvero omologare le produzioni agricole ed eliminare le eccellenze agroalimentari italiane. Ci auguriamo che nel suo futuro mandato come presidente del Consiglio Ue Agricoltura riesca a portare avanti la battaglia a favore del sistema di etichettamento #NutrInformBattery”, che ha il solo obiettivo di informare i consumatori senza condizionamenti”.

A dirlo il senatore Luca De Carlo, responsabile nazionale Agricoltura per FdI.

