Nutriscore, Fiocchi: la dieta Mediterranea e’ valido sistema nutrizionale e di prevenzione delle malattie

“E’ notizia di oggi che anche la Repubblica Ceca, che dal 1 luglio assumerà la presidenza di turno del Consiglio europeo, sia contraria al Nutriscore, meglio conosciuto come sistema a semaforo del cibo, preferendo invece il sistema italiano Nutriform. Il primo e’, infatti, nato da uno studio dei Paesi nordici riguardo l’obesità soprattutto nei bambini e adolescenti e la loro specifica alimentazione, successivamente è stato rielaborato in Francia e promosso dalla grande distribuzione e dalle multinazionali del cibo. Tutto ciò a scapito di gran parte delle nostre eccellenze, per questo siamo decisamente contrari a questo sistema di etichettatura in quanto penalizzerebbe la filiera agroalimentare italiana”. Così in una nota l’eurodeputato di Fratelli d’Italia-Ecr, Pietro Fiocchi. “Fermo restando che il sistema italiano Nutriform e’ decisamente più corretto, vi è in atto uno schieramento molto differenziato negli stati dell’UE, e noi come Fratelli d’Italia faremo la nostra parte nella tutela del Made in Italy alimentare. Colgo l’occasione – conclude Fiocchi – per sottolineare e rilanciare il valore della dieta Mediterranea come valido sistema, nutrizionale e di prevenzione delle malattie. Si può quindi star bene mangiando sano e italiano”.

