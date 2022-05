Pnrr, FdI: Finalmente la legge Its verrà approvata al Senato

“Siamo soddisfatte che si sia concluso l’iter della legge sugli ITS al Senato dove si era arenata per tanto tempo. Crediamo che gli ITS costituiscano un percorso importante per la formazione dei nostri giovani. Inoltre Fratelli d’Italia alla Camera ha inserito nella legge l’indirizzo sulla valorizzazione dell’Alto Artigianato, nostra vera eccellenza. Aspettiamo ora che la legge ritorni alla Camera per la definitiva approvazione”.

Lo dichiarano, in una nota, i deputati di Fratelli d’Italia Paola Frassinetti, vicepresidente della Commissione Cultura e responsabile dipartimento istruzione FdI e Carmela Ella Bucalo, responsabile scuola FdI.

