Trasporti, Deidda: Motorizzazioni in Sardegna. Tante promesse ma in 4 anni situazione disastrosa

Ha fatto bene il collega Deputato Marino a denunciare la vergognosa situazione delle Motorizzazioni civili ma dovrebbe ricordare come i Governi Conte e quello attuale Draghi hanno ascoltato i nostri appelli e le proposte avanzate per venire incontro alle imprese, agli autotrasportatori, le scuole guida e i cittadini.”l Dichiara Salvatore Deidda, deputato di Fratelli d’Italia. Sono passati 4 anni in cui la situazione è addirittura è peggiorata, eppure abbiamo più volte avvisato che l’ultimo concorso ha fornito 1 o 2 dipendenti in media a motorizzazione (questa la risposta del Ministero in in question time in Commissione di Fdi con i colleghi della Commissione Trasporti Mauro Rotelli e Marco Silvestroni) senza tener conto dei pensionamenti. Quindi siamo punto e a capo. Abbiamo proposto di scorrere le graduatorie di altri concorsi, favorire la mobilità o la collaborazione con altri enti” conclude Deidda “a Cagliari gli operatori costretti a prenotare il posto alle 3 del mattino. Una situazione indecente. Lo ribadiremo con un’altra interrogazione parlamentare”

