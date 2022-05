Avvocati. Lollobrigida: Soddisfazione piena partecipazione delegati congresso forense

“Esprimiamo piena soddisfazione per la grande affluenza degli avvocati iscritti all’ordine di Roma, che si è registrata in occasione dell’elezione per i delegati al prossimo congresso forense che si terrà a Lecce.

È sempre un bene per un paese democratico avere una avvocatura partecipe nel confronto e nella dialettica. Particolare successo si è riscontrato nella lista Galletti – lista del presidente del Coa Romano – che elegge tutti i 39 candidati alla competizione elettorale e a cui vanno le nostre vive congratulazioni ed il ringraziamento per l’impegno profuso da sempre nella rappresentanza istituzionale della professione forense”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.