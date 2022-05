FDI. Lollobrigida: Benvenuto a Crosio

“Benvenuto e buon lavoro a Jonny Crosio che da oggi entra in Fratelli d’Italia. Insieme al commissario provinciale di FDI Sondrio, il deputato Alessio Butti, sono certo che Crosio darà il suo importante contributo per il radicamento del nostro movimento grazie alla sua lunga esperienza politica e amministrativa. FDI continua a strutturare la sua classe dirigente e si dimostra la casa naturale per chi intende difendere il territorio, la produttività e la cultura della nostra Nazione”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.