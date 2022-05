Pe, Fidanza: soddisfazione per nomina Benzo come Inviato speciale libertà religiosa

“Il governo ha annunciato l’imminente nomina del Consigliere diplomatico Andrea Benzo come Inviato speciale per la libertà religiosa. Nella mia veste di copresidente dell’Intergruppo per la libertà religiosa del Parlamento Europeo, non posso che accogliere con soddisfazione un passo lungamente atteso e che dovrà essere seguito da un impegno sempre più forte dell’Italia su questo tema, a difesa di un diritto umano fondamentale calpestato in troppe parti del mondo”. Così su Twitter l’eurodeputato di FdI- Ecr e copresidente dell’Intergruppo per la libertà religiosa del Parlamento Europeo, Carlo Fidanza.

