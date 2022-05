Peste suina. Lollobrigida: Visione ideologica produce ritardi letali per agricoltura

“Le criticità della peste suina e dei cinghiali che vagano per le nostre città non sono una barzelletta ma vanno affrontate con determinazione per tutelare la salute pubblica, la nostra Nazione, i suoi prodotti e i suoi marchi, e una filiera come quella agricola che è strategica per l’economia italiana. FDI esprime la sua solidarietà ai lavoratori di questo comparto, che pagano la visione ideologica del governo, che ha provocato ritardi insostenibili nel fronteggiare questo problema e che rischia di produrre un danno economico letale per il settore. Fratelli d’Italia, lo scorso 20 febbraio in Commissione Agricoltura della Camera, aveva chiesto l’apertura di un tavolo per un confronto costante con i rappresentanti di questa categoria ma la nostra proposta non è stata considerata. In Parlamento presenteremo una mozione per indicare delle soluzioni per salvaguardare la filiera, attraverso l’abbattimento massiccio dei cinghiali, per ottenere ristori economici per l’intera filiera, e per puntare sulla crescita di un settore che consideriamo strategico per l’Italia. Un sentito ringraziamento va alla Coldiretti e al suo presidente Ettore Prandini per la capacità di difendere e rappresentare un comparto fondamentale da sempre instancabilmente”. Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, intervenendo alla manifestazione organizzata da Coldiretti, in piazza Santi Apostoli a Roma.

