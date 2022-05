Pnrr. Lollobrigida: Grande occasione ma Nato male, va rivisto

“Il Pnrr è una grande occasione per lo sviluppo della nostra Nazione ma nasce male perché il Parlamento è stato esautorato dal governo sulla pianificazione strategica. Oggi, alla luce della crisi geopolitica, il Piano nazionale di ripresa e resilienza va rivisto”. Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, intervenendo alla prima giornata del convegno ‘La tutela della finanza pubblica per sviluppare il paese’, organizzato dall’Università Tor Vergata di Roma.

“Le riforme ad esso collegate, come quella fiscale o della giustizia, rischiano di non essere lineari a causa delle divisioni interne alla maggioranza. L’altra criticità che emerge è temporale. Bisogna riaprire le trattative sui tempi per l’attuazione: gran parte dei soldi per le opere pubbliche rischiano di non essere usati o spesi male”, ha aggiunto il presidente dei deputati FDI.

“Serve una semplificazione normativa per avere la possibilità facoltativa di una azione preventiva di verifica degli atti da parte della Corte dei Conti. Su questo Fratelli d’Italia ha presentato una proposta di legge per assicurare alle amministrazioni di lavorare con maggiore serenità ed efficienza”, ha concluso Lollobrigida.

