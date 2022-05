Rdc. Lollobrigida: Paradosso navigator certifica fallimento annunciato

“Solo in una Nazione come l’Italia, dove al governo dal 2018 c’è il M5S, viviamo l’assurdità di un ministro del Lavoro costretto a risolvere il problema occupazionale dei navigator. Gli stessi che avrebbero dovuto trovare un posto di lavoro ai percettori del Reddito di cittadinanza. Questo è il risultato di una inutile misura assistenzialista, che rischia di creare parassitismo di Stato e mette in difficoltà le aziende del Turismo e dell’Agricoltura, settori nei quali mancano circa 350mila lavoratori. Ha ragione il presidente di Confindustria Bonomi, viviamo un paradosso. Un paradosso che sta certificando un fallimento annunciato”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.