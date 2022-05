Turismo. Lollobrigida: Governi senza visione hanno messo in ginocchio tessuto produttivo

“A causa di governi senza visione, buona parte del tessuto produttivo della Nazione è stato messo in ginocchio e non in condizione di ripartire. Discoteche, bar e hotel: sono alcune delle vittime delle inutili misure restrittive varate dai governi Conte e Draghi per fronteggiare il Covid. Negli ultimi due anni, secondo i dati di Infocamere-Unioncamere, registriamo oltre 7mila attività in meno in questi campi. La dimostrazione che le assurde regole varate in piena pandemia, e anche dopo, hanno incatenato le aziende, facendole fallire. Numeri devastanti che certificano come i fondi stanziati sono stati usati male dall’esecutivo, perché gli aiuti a pioggia, i bonus e i codici Ateco non erano la strada per arginare la crisi causata dalla pandemia”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.

