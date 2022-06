BR, Frassinetti: Scritte apparse su nostra sede a Sesto San Giovanni pericoloso segnale

“Le scritte inneggianti alle BR apparse sulla serranda della sede di Fratelli d’Italia a Sesto San Giovanni sono davvero un pericoloso segnale. Mancano 14 giorni alla fine della campagna elettorale per eleggere il sindaco di Sesto e invitiamo tutti a condannare in modo deciso questo increscioso episodio. Ci vuole senso di responsabilità per mantenere un clima di confronto sereno che può anche essere acceso senza mai travalicare però i limiti della legalità. Imbrattare la sede di FdI con scritte che fanno riferimento agli anni tragici del terrorismo significa voler creare pericolose tensioni.“

Lo dichiara Paola Frassinetti, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della commissione Cultura, commentando la notizia della scritta “Walter Alasia sindaco”, il brigatista ucciso in uno scontro a fuoco dopo aver a sua volta ammazzato due carabinieri, apparsa su una serranda a Sesto San Giovanni.

