Fisco, Albano: Inammissibile funzionamento a singhiozzi sito agenzia delle entrate sotto scadenze

“Da ieri il funzionamento del sito dell’Agenzia delle Entrate si interrompe frequentemente, impedendo ai contribuenti di accedere alla propria area riservata e adempiere alle scadenze fiscali. Questa problematica impedisce l’invio di tutte le Liquidazioni Periodiche, le LIPE del primo trimestre 2022, e la trasmissione dei pagamenti in compensazione anche parziale di imposte. Inoltre, oggi, nel primo giorno utile per la compilazione, risulta impossibile modificare e inviare il 730. Al momento, dall’Agenzia non è ancora giunta nessuna comunicazione ufficiale in merito ai numerosi malfunzionamenti, anche se le segnalazioni si susseguono da ore. Oltre ad augurarci un pronto ripristino delle funzioni consuete, auspichiamo che il governo preveda una proroga automatica delle scadenze odierne. Un gesto doveroso verso tutti i contribuenti onesti che lavorano e pagano le tasse”.

Così in una nota Lucia Albano, deputato di Fratelli d’Italia e componente della commissione Finanze.

