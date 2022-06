Roma, Mollicone: “Carta Rom” è follia. Da Gualtieri nessuna risposta su emergenza abitativa

“Il bonus casa ai rom è un’assoluta follia. La sinistra tenta di allargare la base elettorale, in un momento di difficoltà di consensi, anche a Roma. Il problema è culturale, i nomadi non si vogliono integrare. Quando ero Presidente della Commissione Istruzione del Comune di Roma l’abbandono scolastico dei ragazzi di etnia Rom era, infatti, del 12%. È un problema sociale che la sinistra fa finta di non vedere. Nel campo nomadi di via Lombroso, come si legge nelle cronache delle forze dell’ordine, sono stati trovati mezzi rubati e ammassi di rifiuti irregolari. Ci sono 57mila di famiglie a Roma in emergenza abitativa, che lavorano onestamente, senza reddito di cittadinanza. Migliaia di persone in fila in attesa di trovare una casa, che davanti a queste proposte, provano una profonda sfiducia nei confronti di Gualtieri e delle istituzioni. Con il presidente della commissione Trasparenza di Roma Capitale De Priamo chiederemo chiarezza.”

Così il deputato di Fratelli d’Italia Federico Mollicone, componente dell’esecutivo romano di FDI, nel corso di Mattino5.

Condividi