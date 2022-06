Ue, Fitto: su Decontribuzione Sud basta annunci, serve proposta concreta

“Migliaia di lavoratori e moltissime attività produttive nel mezzogiorno d’Italia stanno vivendo settimane di incertezza, non sapendo cosa sarà del loro futuro a partire dal 1 luglio 2022 quando la misura “Decontribuzione Sud” non sarà più in vigore”. Così in una nota il copresidente del gruppo Ecr- FdI al Parlamento europeo, Raffaele Fitto. “Continuiamo a leggere resoconti giornalistici di negoziazioni da parte del governo con la Commissione Europea, ma su quale proposta? Il governo ha presentato o no una proposta?

Su questo, come più volte ribadito da Giorgia Meloni, chiediamo una risposta al governo invitandolo a mettere fine ad annunci che non hanno alcun seguito se non quello di riempire le pagine dei giornali e a presentare, nel più breve tempo possibile, a Bruxelles una proposta concreta, rispetto alla quale con spirito costruttivo siamo pronti a fare la nostra parte”.

