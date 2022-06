Anzio, Silvestroni: Solidarietà al PD e alla consigliera Giannino: Atti ignobili

“Solidarietà e vicinanza al PD di Anzio e alla consigliera Giannino per la vergognosa vandalizzazione della sede e le scritte ignobili. Le forze democratiche non possono tollerare che il clima si abbassi ad un simile livello di aggressione e minaccia che evoca ben altri scenari non degni di un paese civile. Mi auguro che quanto accaduto rimanga un episodio isolato e che gli autori del deprecabile gesto vengano assicurati alla giustizia. La politica e la città di Anzio non meritano di essere sporcate da tali meschinerie” lo dichiara in una nota il deputato e Presidente Provinciale romano di Fratelli d’Italia, Marco Silvestroni.

