Balneari, Silvestroni: FdI sulle coste del Lazio contro la Bolkestein

“Fratelli d’Italia andrà nelle coste del litorale laziale per protestare contro la direttiva Bolkestein e la svendita delle spiagge alle multinazionali straniere. Da sempre ci battiamo per la difesa dell’economia locale e delle imprese del territorio. La mobilitazione promossa dalla federazione Provinciale di Roma di FdI prevede 3 tappe da Cerveteri a Ladispoli per arrivare ad Ardea, con i nostri dirigenti Nazionali e provinciali per incontrare i balneari abbandonati dal governo. Il decreto concorrenza discusso in Senato lunedì scorso si è chiuso con la vergognosa e inaccettabile svendita degli imprenditori marittimi. La riforma delle concessioni, alla quale solo Fratelli d’Italia si è opposta in Aula con un voto contrario, rischia infatti di trasformarsi in un vero e proprio esproprio per migliaia di aziende del settore. Alla Camera si gioca la vera partita e come sempre saremo pronti”.

Lo dichiara in una nota il deputato e presidente Fratelli d’Italia della provincia di Roma, Marco Silvestroni in occasione della manifestazione che si svolgerà il prossimo venerdì 3 giugno.

