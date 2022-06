Ddl concorrenza. Lollobrigida: Solo FdI contro esproprio balneari

“Il teatrino in Senato si è chiuso con la vergognosa e inaccettabile svendita dei balneari. Solo Fratelli d’Italia ha votato contro la riforma delle concessioni che si trasformerà in un esproprio di fatto per 30mila aziende del settore, deciso dal governo pur di genuflettersi alle assurde direttive dei burocrati di Bruxelles. Solo FDI ha dimostrato coerenza nel difendere un settore nevralgico della Nazione. Alla Camera, quando il provvedimento tornerà per l’approvazione finale, daremo battaglia per difendere chi con il proprio sudore e investendo parte del suo patrimonio ha generato ricchezza. Auspico che tutte le forze politiche che negli anni hanno contestato la Bolkestein tornino sui propri passi per difendere gli italiani e non gli interessi della UE”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida

