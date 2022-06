Pnrr. Lollobrigida: No stabilizzazione dirigenti P.A. senza concorso ad hoc

“Dopo aver provato a stabilizzare i dirigenti assunti con incarico temporaneo presentando una scandalosa proposta al Dl Ucraina bis, e dopo aver fallito, la sinistra ci riprova proponendo nuovamente lo stesso identico emendamento, ma questa volta al decreto sul PNRR. È indecente che alcune forze politiche, con la scusa di carenza di personale qualificato nella Pubblica amministrazione, puntino alla stabilizzazione di chi ha ricevuto incarichi dirigenziali meramente fiduciari, senza aver mai superato un concorso pubblico ad hoc. Fratelli d’Italia si oppone fermamente a questa misura, volta a rendere permanenti quegli incarichi che nella PA sono per loro natura temporanei. In questo modo si calpestano non solo le regole ma anche il merito. FDI denuncia questa volontà che assume i contorni della marchetta, a pochi giorni da un’importante tornata di elezioni comunali. Gli altri partiti della maggioranza non tacciano su questo imbarazzante emendamento e lavorino con noi per stroncare il tentativo di trasformare la macchina amministrativa in una proprietà esclusiva di una singola forza partitica. Fratelli d’Italia, con un emendamento specifico, vuole dare agli Enti locali la possibilità di adeguare temporaneamente la propria struttura organizzativa con risorse tecniche aggiuntive e necessarie a fronteggiare il carico di lavoro che tutti gli uffici dovranno affrontare in qualità di soggetti attuatori degli interventi legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.