Rdc. Lollobrigida: Disincentivo al lavoro, mozione FdI per sopperire a carenza personale per turismo e agricoltura

“L’indagine di Confcommercio Milano conferma che la fallimentare misura del Reddito di cittadinanza è un disincentivo al lavoro. In Italia il tasso di disoccupazione sfiora il 10% e viviamo il paradosso delle aziende del turismo e dell’agricoltura in forte difficoltà nel reperire personale stagionale. Circa 100mila i lavoratori che mancano per garantire la raccolta di frutta e verdura, come sottolineato da Coldiretti. Oltre 90mila i posti scoperti negli hotel, con gli albergatori costretti a rinunciare alle prenotazioni e ad affittare solo il 70% delle camere disponibili, come denunciato dal presidente di Federalberghi Bernabò Bocca. In tutto l’indotto turistico, sarebbero circa 300mila i posti di lavoro da occupare. Una situazione assurda che il governo dei migliori fa finta di non vedere. Per questo Fratelli d’Italia presenterà una mozione, che inizierà il suo iter in Aula il prossimo 20 giugno, per sopperire alla carenza di personale nei settori del turismo e dell’agricoltura. In Parlamento tutte le forze politiche dovranno assumersi le proprie responsabilità”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.