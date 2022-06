Siccità, Ciaburro: Tragedia annunciata. Il Governo intervenga subito a tutela degli agricoltori

“Le ondate di calore che investiranno l’Italia nell’estate sono ormai collegate ad un enorme rischio siccità su cui gli operatori del settore hanno già sollevato tutti i dovuti campanelli di allarme sull’andamento delle coltivazioni: riso, girasole, mais, soia, grano, cereali, mangimi, ma anche ortaggi e frutta, ora più che mai di importanza strategica per la nostra sovranità alimentare. Il rischio che manchi l’acqua per irrigare le coltivazioni è concreto, soprattutto in aree che hanno attraversato forti siccità come il Nordovest italiano. È dovere del Governo intervenire, men che meno a crisi annunciata, e ci aspettiamo che ci informi quanto prima sulle sue modalità d’intervento: per questo ho presentato un’interrogazione al Ministro Patuanelli”.

Lo dichiara in una nota Monica Ciaburro, Segretario della Commissione agricoltura a Montecitorio e deputato di Fratelli d’Italia.

