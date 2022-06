Ucraina, Bellucci: Tra Italia e Ucraina un ponte a difesa dei bambini

“La conferenza stampa dal titolo ‘Bambini straziati dalle guerre. I diritti dell’infanzia negata’ che ho promosso oggi alla Camera, in occasione della giornata internazionale del bambino, è stata l’occasione per puntare la luce dei riflettori sulle tante violenze che l’infanzia subisce e, in particolare, sul dramma che vivono i più piccoli durante i conflitti bellici. A livello globale un bambino su sei vive in aree interessate da conflitti. Attualmente, in Ucraina, a causa dell’attacco della Federazione Russa di Putin, sono morti 241 bambini, feriti 438, oltre un milione e mezzo sono a rischio fame, quasi 5 milioni hanno dovuto lasciare la propria casa. A questo si aggiunge il rischio di essere vittime di tratta, traffico di organi e sfruttamento sessuale. Una vera e propria emergenza umanitaria che ha colpito – in misura maggiore – i bambini. Tale iniziativa, è il proseguo di quella cooperazione, volta alla tutela dei minori, nata con la missione umanitaria in Ucraina a cui ho partecipato a fine aprile. Per l’occasione, oggi sono intervenute Lucia Ercoli, presidente dell’Osservatorio Fonte di Ismaele, e Maryana Romanyak, presidente dell’ente di solidarietà Ridni Foundation, Suor Julia Filak della diocesi di Leopoli e responsabile del centro di accoglienza per minori. Tutte donne in prima linea per offrire aiuto e accoglienza alle madri con minori in fuga dalla guerra. Con la conferenza di oggi ho rinnovato il mio impegno a costruire un ponte tra le diverse realtà del Terzo Settore che operano quotidianamente a tutela dei diritti dei bambini, una missione che porto quotidianamente avanti all’interno della bicamerale infanzia e adolescenza così come negli atti parlamentari presentati. Un tema, quello dei più fragili, su cui Fratelli d’Italia è da sempre attivo ponendo grande attenzione alla tutela delle persone di minore età, di certo più esposte ai traumi che la guerra cagiona”.

Lo dichiara Maria Teresa Bellucci, deputata e capogruppo FDI Bicamerale infanzia e adolescenza e Responsabile nazionale Dipartimento Terzo Settore.

