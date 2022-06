Ucraina, Bignami: Ruolo Di Maio è ambiguo, lede interessi Italia

“In questa delicata fase internazionale è più che mai necessario che ci sia chiarezza tra il ruolo del ministro degli Esteri Di Maio e le richieste che il M5s formula per mezzo del suo presidente Conte. Purtroppo il ministro continua ad alimentare ambiguità inammissibili che ledono gli interessi dell’Italia nel contesto internazionale. Per Fratelli d’Italia il suo ruolo è evidentemente ambiguo: gli ricordiamo che questa non è una commedia di Goldoni e che il ruolo di Truffaldino non è compatibile con quello di ministro degli Esteri italiano”.

Così il deputato di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami intervenendo in Aula al Question time di FdI al ministro Luigi Di Maio.

Condividi