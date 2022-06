Ucraina. Delegazione FDI incontra ambasciatore Svezia per ingresso NATO.

Una delegazione di Fratelli d’Italia composta dal presidente del gruppo alla Camera Francesco Lollobrigida e dal responsabile del programma senatore Giovanbattista Fazzolari, ha incontrato questa mattina presso la sua residenza l’ambasciatore Jan Arne Björklund e altri membri della delegazione diplomatica. “Come già avvenuto qualche giorno fa per l’ambasciata finlandese, Fratelli d’Italia ha confermato che la priorità del partito guidato da Giorgia Meloni è la compattezza dell’Occidente davanti all’aggressione russa dell’Ucraina. In questa ottica FDI sosterrà la richiesta di ingresso nella Nato di Svezia e Finlandia, che ha già trovato il consenso di praticamente tutti i nostri partner occidentali. Consideriamo molto importante comprendere le ragioni che hanno spinto Nazioni storicamente neutrali a percepire, a seguito dell’invasione dell’Ucraina, come concreto e cogente il pericolo dell’ espansionismo russo del nuovo millennio. Come è avvenuto in Finlandia anche la popolazione svedese era in maggioranza contraria all’adesione alla Nato fino al 24 febbraio ma, a seguito dell’aggressione russa, ha radicalmente cambiato opinione reputando che una situazione analoga possa ripetersi anche per i Paesi nordici, e oggi sostiene la scelta dell’ampia parte dei partiti svedesi di maggioranza e opposizione di aderire all’Alleanza”. Lo dichiarano il capogruppo alla Camera Francesco Lollobrigida e il senatore Giovanbattista Fazzolari.

