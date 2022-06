Difesa, Deidda: Per i sardi prove arruolamento a caro costo; Analisi e visite perchè non farle sull’isola? FdI presenta interrogazione parlamentare

“Arruollarsi nelle Forze Armate, o meglio provare a farlo per chi parte dalla Sardegna, ha costi esorbitanti. Anche solo per le analisi mediche e di laboratorio che vengono richieste. Centinaia di euro che si vanno a sommare alle spese di viaggio. Per questo, con una interrogazione al Governo, proponiamo che almeno le analisi e le visite mediche, per chi si arruola la prima volta, avvengano a Cagliari, all’Ospedale Militare, oggi Dipartimento della Sanitá Militare, abbattendo i costi e limitando i disagi per i ragazzi”, dichiara Salvatore Deidda, Capigruppo di FdI in Commissione Difesa;

“Grazie ad una mia proposta di legge, approvata dalla Camera, insieme ad altre misure, abbiamo rinviato i tagli decisi dalla legge 244. Ora, abbiamo la necessità di ringiovanire gli organici ed assumere. Abbattiamo i costi e garantiamo pari opportunità per chi viene dalla Sardegna e chi abita nelle altre regioni. Tanti ragazzi sognano di potersi arruolare, presentano la domanda per poi rinunciare proprio per le condizioni disagevoli e antieconomiche”, conclude Deidda