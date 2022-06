Ue, Stancanelli: solidarietà’ ai pescherecci siciliani

“Esprimo la mia più profonda e sincera solidarietà ai pescherecci siciliani ‘Salvatore Mercurio’ e ‘Luigi Primo’ che sono stati presi a colpi di arma da fuoco da una motovedetta libica”. Così in una nota l’eurodeputato di FdI-Ecr e componente della commissione Pesca del Parlamento europeo, Raffaele Stancanelli. “Come ho già ribadito più volte durante i lavori in commissione Pesca, dobbiamo fare tutto il possibile affinché siano rispettati i trattati internazionali sul diritto del mare, per evitare che si possano ripetere situazioni di pericolo per chi svolge solamente il proprio lavoro. Il settore della pesca in questo momento deve essere tutelato con decisione e immediatezza, così come non bisogna lasciare i nostri operatori soli di fronte alla sfide attuali che devono affrontare, come le conseguenze della guerra con il rincaro del carburante ed episodi come questi”.

