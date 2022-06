Governo. Lollobrigida: Dei peggiori, Draghi certifica decisioni UE

“Il reddito di cittadinanza è una vergogna perché a libro paga dello Stato sono state messe persone per non lavorare. Per creare nuova occupazione bisogna mettere le imprese nelle condizioni di assumere, abbassando il costo del lavoro, e tutelare i nostri prodotti e marchi: questa è la ricetta di Fratelli d’Italia. Invece, quello che doveva essere il governo dei migliori ma si è rivelato essere dei peggiori vuole imporre regole vessatorie, aumentando le tasse sulla casa, con la riforma del catasto, e aggredendo il risparmio dei cittadini. Ci aspettavamo un Draghi autorevole e che in Europa difendesse gli italiani, invece è colui che certifica le decisioni di Bruxelles. Ed è alla guida di un esecutivo con Lamorgese che ha fatto crescere l’immigrazione illegale e Di Maio, al quale nella lottizzazione delle poltrone è toccata quello di ministro degli Esteri in una delicata fase geopolitica e, sulle armi, fa il contrario di quello che dice il M5S”. Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, intervenendo a un’iniziativa elettorale per Barbieri sindaco, insieme al vicepresidente dei deputati FDI Tommaso Foti, a Piacenza.

