Sicurezza. Maschio: Basta con fallimentare “metodo Lamorgese”. Serve tolleranza zero

“Desidero rivolgere un sincero ringraziamento alle Forze dell’ordine che il 2 giugno al Lago di Garda hanno saputo gestire con prudenza una situazione esplosiva evitando il peggio. L’allarme dei Sindaci va ascoltato. Questi episodi sempre piú frequenti in Italia sono il risultato del fallimentare “metodo Lamorgese” , Ministro dell’Interno che é stato totalmente incapace di intervenire, scaricando i problemi su amministrazioni e cittadini. Solo in Italia si vedono queste situazioni. Dal “via libera “ai rave party é passato il messaggio che qui si può fare impunemente ciò che si vuole.

Serve tolleranza zero. Norme speciali, pene efficaci, piú strumenti di monitoraggio e intervento alle Forze dell’Ordine, e prevenzione. Domani depositiamo un’altra interrogazione parlamentare per chiedere al Ministro Lamorgese quali misure intende adottare per mettere fine a questi fenomeni. Se non é in grado si fare nulla si dimetta”.

Lo dichiara Ciro Maschio, deputato di Fratelli d’Italia.