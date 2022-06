Ue, Fiocchi: salvaguardare e sostenere economia del mare

“Ritengo che in questo periodo sia necessario salvaguardare e sostenere l’economia del mare. Purtroppo ormai gran parte dei pescherecci sono ormeggiati nei porti ove le flotte abitualmente partono per esercitare la loro attività a causa dei forti rincari del carburante che di fatto rendono antieconomica l’uscita in mare, non consentendo quei margini necessari e utili per coprire i costi fissi di gestione per i titolari ed i rispettivi equipaggi”. Così’ in una nota l’eurodeputato del gruppo FdI- Ecr, Pietro Fiocchi. “Le conseguenze di tutto questo interessano le numerose famiglie che si sostentano con la pesca e si ripercuotono sulla ristorazione, in concomitanza con l’inizio della stagione delle vacanze e già duramente penalizzata e provata da due anni di Covid. Mi auguro – conclude Fiocchi – che senza indugio il governo adotti misure urgenti al fine di evitare la paralisi della pesca e dell’economia da essa generata nel nostro Paese”.

