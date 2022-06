Ue, Fitto: priorità e obiettivi PNRR vanno adattati a nuova realtà

“È vero, come affermato oggi dal Commissario Gentiloni nell’intervista al quotidiano La Stampa, che è fondamentale che l’Italia come maggior beneficiario delle risorse del Next Generation Eu rispetti i tempi e gli obiettivi di spesa”. Così in una nota il copresidente del gruppo Ecr- FdI al

Parlamento europeo, Raffaele Fitto.

“Ma proprio per quei temi sollevati dallo stesso Gentiloni come l’indipendenza energetica, l’autosufficienza nella produzione agroalimentare nonché le nuove le sfide della difesa e della globalizzazione, è necessaria una riflessione su obiettivi e priorità. Per questo è fondamentale, come più volte chiesto da FdI e dai Conservatori europei, aprire una discussione sulla base dell’Art.21 del Regolamento Rrf, che prevede la possibilita di apportare modiche se subentrano ragioni oggettive, ma anche alla luce della proposta RepowerEu della Commissione. Al tempo stesso prendiamo atto positivamente dell’apertura della Commissione su Patto di Stabilità e debito comune, auspicando che presto su questi temi ci siano proposte da parte di Bruxelles sulle quali poter aprire una seria discussione”.

